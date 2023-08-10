Путин поддержал идею кабмина передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом российский лидер заявил в ходе на встречи с главой банка Андреем Костиным.
«Правительство ... проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент выразил надежду, что соответствующая работа со стороны команды ВТБ будет эффективной. Как указал Путин, ряд вопросов — в том числе связанных с расчетами и финансами — требуют особого внимания. Глава государства заверил, что правительство обеспечит поддержку со своей стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru