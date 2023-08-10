Путин поддержал идею кабмина передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом российский лидер заявил в ходе на встречи с главой банка Андреем Костиным.

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«Правительство ... проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент выразил надежду, что соответствующая работа со стороны команды ВТБ будет эффективной. Как указал Путин, ряд вопросов — в том числе связанных с расчетами и финансами — требуют особого внимания. Глава государства заверил, что правительство обеспечит поддержку со своей стороны.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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