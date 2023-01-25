СМИ сообщили о возможном уходе из России крупнейшего поставщика платежных терминалов

Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, может покинуть Россию в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания на платежном рынке, Ingenico уйдет с российского рынка 1 марта, но планирует продолжать техническую поддержку POS-терминалов компания до конца месяца.