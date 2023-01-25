СМИ сообщили о возможном уходе из России крупнейшего поставщика платежных терминалов

Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, может покинуть Россию в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания на платежном рынке, Ingenico уйдет с российского рынка 1 марта, но планирует продолжать техническую поддержку POS-терминалов компания до конца месяца.

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Как сообщил еще один собеседник РБК, компания официально не объявляла о своем уходе, вероятность ухода еще обсуждается.

В 2019 году Ingenico закрыла производство терминалов в России и перенесла его во Вьетнам. На начало 2018 года в РФ было произведено 1,5 млн POS-терминалов компании.

По информации источников, устройства Ingenico занимают основную долю среди терминалов Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Россиякомпания
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