«Тинькофф» выпустил первый спроектированный и собранный в России банкомат

Устройство под названием «Один» стало первым запущенным в эксплуатацию банкоматом, который создан с использованием российского оборудования и комплектующих. Так, в производстве устройства применили многослойный корпус из металла и пластика сложной округлой формы, а также стеклянную сенсорную лицевую панель с металлической окантовкой.

«Банкомат нового поколения был создан на базе мощностей техническо-производственной компании БАНКОМ (вошла в экосистему Тинькофф весной 2022 года). Новая модель собрала в себе существующие наработки в сфере банковских устройств и клиентского опыта за последние 5 лет с момента установки первого банкомата Тинькофф», — отметили в пресс-службе.

Новинка поддерживает все привычные сервисы: внесение и снятие наличных, использование бесконтактных карт, телефонов и QR-кодов. Кроме того, банкомат оснащен ресайклинговым модулем, который обеспечивает работу с несколькими валютами.

Первый банкомат «Один» установили в бизнес-центре «Водный» в Москве. Ожидается, что в ближайшие месяцы сеть «Тинькофф» из более 3500 банкоматов по всей России увеличится еще на тысячу устройств.

