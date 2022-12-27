«Тинькофф» выпустил первый спроектированный и собранный в России банкомат
Банк «Тинькофф» первым из российских финансовых организаций выпустил банкомат собственного производства, спроектированный и собранный в России. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Устройство под названием «Один» стало первым запущенным в эксплуатацию банкоматом, который создан с использованием российского оборудования и комплектующих. Так, в производстве устройства применили многослойный корпус из металла и пластика сложной округлой формы, а также стеклянную сенсорную лицевую панель с металлической окантовкой.
«Банкомат нового поколения был создан на базе мощностей техническо-производственной компании БАНКОМ (вошла в экосистему Тинькофф весной 2022 года). Новая модель собрала в себе существующие наработки в сфере банковских устройств и клиентского опыта за последние 5 лет с момента установки первого банкомата Тинькофф», — отметили в пресс-службе.
Новинка поддерживает все привычные сервисы: внесение и снятие наличных, использование бесконтактных карт, телефонов и QR-кодов. Кроме того, банкомат оснащен ресайклинговым модулем, который обеспечивает работу с несколькими валютами.
Первый банкомат «Один» установили в бизнес-центре «Водный» в Москве. Ожидается, что в ближайшие месяцы сеть «Тинькофф» из более 3500 банкоматов по всей России увеличится еще на тысячу устройств.
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