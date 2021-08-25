Перечислены главные угрозы для накоплений россиян в 2021 году

По его словам, в настоящее время инфляция является наиболее серьезной угрозой для накоплений. Спастись от нее не помогут даже банковские депозиты. Эксперт советует вложить средства в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды.

Жорнист при этом указал на то, что рубль ослабнет по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки.

Ранее была названа идеальная валюта для хранения сбережений. Доллар подойдет только для краткосрочного накопления – от нескольких месяцев до года, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям.

