Перечислены главные угрозы для накоплений россиян в 2021 году

Накопления россиян в рублях и долларах будет обесценивать инфляция, сообщает «Прайм» со ссылкой на портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста.

Инвестор рассказала, для чего нужны сбережения

По его словам, в настоящее время инфляция является наиболее серьезной угрозой для накоплений. Спастись от нее не помогут даже банковские депозиты. Эксперт советует вложить средства в облигации, например, короткие ОФЗ с доходностью 6,5% или в паевые фонды.

Жорнист при этом указал на то, что рубль ослабнет по отношению к доллару, если ФРС поднимет ставки.

Ранее была названа идеальная валюта для хранения сбережений. Доллар подойдет только для краткосрочного накопления – от нескольких месяцев до года, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ФинансыДеньги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры