Инвестор рассказала, для чего нужны сбережения
Эксперт рассказала о важности «финансовой подушки безопасности», которую при этом лучше не переводить в другие валюты, а хранить в рублях, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу инвестиционного департамента inv.lu Анастасию Тарасову.
По ее словам, «подушка» создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка. Также сбережения пригодятся в ряде случаев, например при болезни, ремонте крупной техники, так и тратах на подарки, масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки.
Тарасова советует хранить сбережения на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток.
Лучшей валютой для сбережений весной текущего года признан доллар. Это связано с тем, что деньги других стран, в том числе и сырьевых, по отношению к валюте США потеряют в цене, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в комментарии РИА Новости.
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