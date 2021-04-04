Инвестор рассказала, для чего нужны сбережения

По ее словам, «подушка» создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка. Также сбережения пригодятся в ряде случаев, например при болезни, ремонте крупной техники, так и тратах на подарки, масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки.

Тарасова советует хранить сбережения на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток.

Лучшей валютой для сбережений весной текущего года признан доллар. Это связано с тем, что деньги других стран, в том числе и сырьевых, по отношению к валюте США потеряют в цене, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в комментарии РИА Новости.

