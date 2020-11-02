Пандемия ускорила цифровизацию 24% российских компаний против 40% по всему миру

Эпидемия коронавируса ускорила цифровизацию 24% российских компаний, пишет «Коммерсант со ссылкой на исследование PwC.

При этом по всему миру этот показатель составляет 40%. Также стало известно, что 55% руководителей международных компаний и 52% российских руководителей планируют в предстоящем году нарастить бюджет на кибербезопасность. Речь идет об увеличении численности персонала, обеспечивающего кибербезопасность.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин хотел бы перейти на удаленную работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России». При этом именно 48% готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка.

В свою очередь, 7% опрошенных, напротив, согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности.

