Отказ или отсрочка? Владельцы кинотеатров боятся не выжить без субсидии в 6,5 млрд рублей

ОТКАЗ МИНФИНА

Президент Сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова подтвердила НСН, что ответ от Минфина получен.

«Минфин прислал ответ, в котором отметил необходимость дополнительно обосновать выделение средств. Со своей стороны, мы, естественно, планируем направить в правительство дополнительное обоснование. Необходимо отметить, что кроме субсидии кинотеатры запрашивали и другие способы поддержки, среди которых обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, решения по этим предложениям мы тоже ожидаем», - сказала Зинякова.

Со своей стороны, член Совета АВК, управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков сказал «Радиоточке НСН», что документа не видел, но «склонен доверять» информации об отказе.

«Возможно и существует какой-то внутренний документ, адресованный Минфином в Минкульт. У нас такой информации нет. На сегодняшний день ответов на наши обращения в министерство культуры и в правительство к нам не поступало. Но, судя по тому, как быстро решился вопрос с субсидированием кинопроизводства и как крайне долго мы ожидаем ответов по самим кинотеатрам, я склонен доверять информации об отказе», - признался Воронков.

ЗАКРЫТИЕ КИНОТЕАТРОВ

Ольга Зинякова подчеркнула, что на сегодня сделано все для оптимизации кинопоказа, однако без блокбастеров и поддержки кинотеатрам грозит закрытие.

«В настоящее время, мы сделали максимум в плане оптимизации операционной деятельности, чтобы избежать закрытия площадок, и сейчас максимально истощены, нам действительно нужна поддержка для сохранения кинопоказа. В условиях отсутствия блокбастеров закрытие кинотеатров, как локомотива индустрии, может потянуть за собой закрытия большого количество малых бизнесов, обслуживающих кинопоказ», - посетовала президент Сети кинотеатров КАРО.

По словам Алексея Воронкова, количество пустых залов увеличивается, а процесс закрытия кинотеатров уже начался.

«В начале марта мы давали прогнозы по оборотам и темпу закрытия кинозалов. Пока, к сожалению, они очень близки к действительности. В апреле были периоды, когда количество кинозалов, не показавших ни одного сеанса за день, достигало 30%. И этот показатель только будет увеличиваться. За лето мы потеряем минимум 50%. После закрытия кинозалов начнется закрытие кинотеатров. В первую очередь закроются кинотеатры, которые не смогут договориться о снижении фиксированных ставок арендной платы. И этот процесс уже начался, в том числе и у киносетей. Закрытие кинотеатров будет происходить вне зависимости от расположения. Выживут ли кинотеатры в регионах? Коммерческие, скорее всего, нет. Уверен, что выживут кинотеатры, существующие за счет бюджетных средств. Их немного. Но, судя по оборотам государственных кинотеатров в 2021 году, выручка и прибыль для них никогда не были первоочередной задачей», - прогнозирует управляющий партнер киносети «Синема 5»

ИНДИЙСКО-СОВЕТСКОЕ

Процесс «перестройки» зрителей на российское кино займет не менее года, предупредила Ольга Зинякова.

«Киноиндустрия уже приступила к смене репертуара кинопоказа, делая упор на отечественный кинематограф и отдельный видеоконтент (в том числе образовательный), однако очевидно, что процесс адаптации зрителей к новым форматам зайдёт не менее года. Мы стремимся сохранить многомиллиардную киноиндустрию, в развитие которой в последние годы вкладывались значительные денежные ресурсы как со стороны бизнеса, так и государства», - заключила собеседница «Радиоточка НСН».