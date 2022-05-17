Отказ или отсрочка? Владельцы кинотеатров боятся не выжить без субсидии в 6,5 млрд рублей
Ольга Зинякова сказала в эфире НСН, что в КАРО получили ответ Минфина об «обоснованиях», а Алексей Воронков признался, что склонен доверять информации об отказе.
Российская киноиндустрия истощена и затягивание оказания ей помощи может привести к закрытию кинотеатров, заявили топ-менеджеры, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил, что правительство РФ отказало кинотеатрам в субсидии на 6,5 млрд рублей. По данным издания «БК», Минфин запросил дополнительное обоснование по этому запросу.
ОТКАЗ МИНФИНА
Президент Сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова подтвердила НСН, что ответ от Минфина получен.
«Минфин прислал ответ, в котором отметил необходимость дополнительно обосновать выделение средств. Со своей стороны, мы, естественно, планируем направить в правительство дополнительное обоснование. Необходимо отметить, что кроме субсидии кинотеатры запрашивали и другие способы поддержки, среди которых обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, решения по этим предложениям мы тоже ожидаем», - сказала Зинякова.
Со своей стороны, член Совета АВК, управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков сказал «Радиоточке НСН», что документа не видел, но «склонен доверять» информации об отказе.
«Возможно и существует какой-то внутренний документ, адресованный Минфином в Минкульт. У нас такой информации нет. На сегодняшний день ответов на наши обращения в министерство культуры и в правительство к нам не поступало. Но, судя по тому, как быстро решился вопрос с субсидированием кинопроизводства и как крайне долго мы ожидаем ответов по самим кинотеатрам, я склонен доверять информации об отказе», - признался Воронков.
ЗАКРЫТИЕ КИНОТЕАТРОВ
Ольга Зинякова подчеркнула, что на сегодня сделано все для оптимизации кинопоказа, однако без блокбастеров и поддержки кинотеатрам грозит закрытие.
«В настоящее время, мы сделали максимум в плане оптимизации операционной деятельности, чтобы избежать закрытия площадок, и сейчас максимально истощены, нам действительно нужна поддержка для сохранения кинопоказа. В условиях отсутствия блокбастеров закрытие кинотеатров, как локомотива индустрии, может потянуть за собой закрытия большого количество малых бизнесов, обслуживающих кинопоказ», - посетовала президент Сети кинотеатров КАРО.
По словам Алексея Воронкова, количество пустых залов увеличивается, а процесс закрытия кинотеатров уже начался.
«В начале марта мы давали прогнозы по оборотам и темпу закрытия кинозалов. Пока, к сожалению, они очень близки к действительности. В апреле были периоды, когда количество кинозалов, не показавших ни одного сеанса за день, достигало 30%. И этот показатель только будет увеличиваться. За лето мы потеряем минимум 50%. После закрытия кинозалов начнется закрытие кинотеатров. В первую очередь закроются кинотеатры, которые не смогут договориться о снижении фиксированных ставок арендной платы. И этот процесс уже начался, в том числе и у киносетей. Закрытие кинотеатров будет происходить вне зависимости от расположения. Выживут ли кинотеатры в регионах? Коммерческие, скорее всего, нет. Уверен, что выживут кинотеатры, существующие за счет бюджетных средств. Их немного. Но, судя по оборотам государственных кинотеатров в 2021 году, выручка и прибыль для них никогда не были первоочередной задачей», - прогнозирует управляющий партнер киносети «Синема 5»
ИНДИЙСКО-СОВЕТСКОЕ
Процесс «перестройки» зрителей на российское кино займет не менее года, предупредила Ольга Зинякова.
«Киноиндустрия уже приступила к смене репертуара кинопоказа, делая упор на отечественный кинематограф и отдельный видеоконтент (в том числе образовательный), однако очевидно, что процесс адаптации зрителей к новым форматам зайдёт не менее года. Мы стремимся сохранить многомиллиардную киноиндустрию, в развитие которой в последние годы вкладывались значительные денежные ресурсы как со стороны бизнеса, так и государства», - заключила собеседница «Радиоточка НСН».
Со своей стороны, Алексей Воронков назвал популизмом предложения заменить голливудское кино на советское, индийское или китайское.
«У кинотеатров как и у любого бизнеса, в кризисных ситуациях два выхода: сокращение расходов, которые были сокращены до минимумов еще в марте, либо увеличение оборотов. Кинотеатр - это услуга, которая работает только на фильмах, в том числе и продажа попкорна зависит только от фильмов. Создать быстро достаточный для выживания объем «большого» российского кино наш кинопром не может. Декларируемые с высоких трибун советы, что надо переключаться на советское, индийское, иранское или китайское кино, не более чем популизм. Потому что все это давно есть в России - это нишевые, нерабочие истории, этим кинотеатры и так занимаются, без помощи государства. Оно, наверное, просто не в курсе», - подчеркнул он.
По словам Воронкова, единственная программа, работающая в данный момент в помощь кинотеатрам, – это «Пушкинская карта».
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