ЕС не нашел нарушений антироссийских санкций в Казахстане
Евросоюз не зафиксировал нарушения Казахстаном антироссийского санкционного режима. Об этом заявил посол Евросоюза по санкционной политике Дэвид О'Салливан в ходе пресс-конференции в офисе представительства Евросоюза в республике Казахстан, сообщило агентство «Казинформ».
По его словам, Евросоюз не обладает столь детальной информацией, чтобы обвинить какие-либо казахские организации в обходе антироссийских рестрикций. О'Салливан отметил, что ЕС не вводит санкции против третьих государств, но в исключительных случаях планирует принять меры в отношении фирм, способствующих обходу санкций.
Дипломат добавил, что Евросоюз намерен подключать к работе в этих случаях казахстанских партнеров.
Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что Казахстан занимает не самую большую долю в «параллельных поставках» в Россию, но на фоне проблем с другими участниками рынка «потеря» Казахстана будет тревожным знаком. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ: в посольство Франции в Москве прислали письмо с порошком
- Песков: Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция
- ЕС не нашел нарушений антироссийских санкций в Казахстане
- Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул до сдачи талибам
- Песков опроверг заявления о работающих антироссийских санкциях
- СМИ: самолет Fly Dubai загорелся при вылете из Катманду
- СМИ: Костомаров восстанавливает подвижность и работу легких
- Врач назвал опасный для управления автомобилем возраст
- В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделами об СВО
- Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru