ЕС не нашел нарушений антироссийских санкций в Казахстане

По его словам, Евросоюз не обладает столь детальной информацией, чтобы обвинить какие-либо казахские организации в обходе антироссийских рестрикций. О'Салливан отметил, что ЕС не вводит санкции против третьих государств, но в исключительных случаях планирует принять меры в отношении фирм, способствующих обходу санкций.

Дипломат добавил, что Евросоюз намерен подключать к работе в этих случаях казахстанских партнеров.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что Казахстан занимает не самую большую долю в «параллельных поставках» в Россию, но на фоне проблем с другими участниками рынка «потеря» Казахстана будет тревожным знаком. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

