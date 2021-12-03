«Останется только один!» Клименко сравнил последствия сделки по VK с фильмом «Горец»
Если конечным владельцем VK станет «Газпром-медиа», стоит ожидать жесткое противостояние с «Яндексом» и «Сбером», сказал НСН Герман Клименко.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях выхода холдинга USM Алишера Усманова из капитала компании VK, ранее называвшейся Mail.ru Group.
Ранее стало известно, что USM вышел из капитала VK, продав группе «Согаз» пакет акций компании «МФ Технологии» . Сумма сделки не раскрывается. «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосов VK, в числе активов которой, в частности, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», и почтовый сервис Mail.ru. В число акционеров «Согаза» входит «Газпром-медиа» .
«Сейчас речь идет о том, что появился единый покупатель, который выкупил долю у "Сбербанка" и долю у Усманова. Сейчас "Мейл" сконцентрирован в одних руках, при этом мы не знаем, будет ли конечным владельцем "Газпром-медиа". Если да, то следует ожидать очень агрессивного развития, потому что у ГПМ достаточно активный свой телевизионный медийный ресурс. В этом плане стоит ожидать жесткого противостояния с "Яндексом" и "Сбером". То есть у нас будут три экосистемы на территории одной страны. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но пользователи, скорее всего, от этого только выиграют», - сказал Клименко.
Он сравнил грядущую конкуренцию с событиями фильма «Горец».
«"Сбер" будет стремиться к тому, чтобы его финансовая составляющая продвигалась максимально быстро, потому что вся экосистема "Сбера" нужна для продвижения "Сбербанка". У "Яндекса" топовые продукты, помимо поиска, это такси и доставка. У "Мейла" это игровая индустрия. Они сейчас будут лезть на территории друг друга, и мы увидим жесткую конкуренцию. Мы будем наблюдать за борьбой серьезных игроков, у которых есть деньги, влияние и желание занять монопольный рынок. В интернете мы имеем дело с чистой конкуренцией, поскольку нет расстояний, нет мест, и поэтому там по классической версии фильма «Горец» "должен остаться кто-то один"», - прогнозирует экс-советник президента по развитию интернета.
Клименко также признался, что не знаком с Владимиром Кириенко, которого источники СМИ прочат на пост нового гендиректора VK, и назвал Mail.ru Group «машиной».
«"Яндекс" - это конкретная персонифиакция: это Илья Сегалович и Аркадий Волож. А "Мейл" всегда был машиной, которая просто зарабатывала кэш для инвесторов. Ее Миллер (председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер – прим. НСН) так выстраивал, что при замене любого человека, основная задача директора – исполнять волю акционера. Борис Добродеев (бывший руководитель холдинга – прим. НСН) прекрасный менеджер и финансовый аналитик. Я с ним знаком. Он пришел в "Мейл" в сложное время после ухода Дурова, и мне кажется, что у него прекрасное будущее. Не знаю, куда он пойдет, это его личные отношения, но он получил колоссальный опыт. Про Владимира Кириенко ничего сказать не могу, не знаком», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он высказал мнение, что обычные пользователи соцсетей не заметят после смены руководства холдинга перемен, выражающихся в усилении цензуры или чем-то подобном.
Председатель совета директоров «Согаза» Алексей Миллер ранее назвал «перспективной стратегической инвестицией» участие в капитале «МФ Технологии».
По данным газеты «Коммерсантъ», новым гендиректором VK будет назначен Владимир Кириенко — сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Борис Добродеев руководил холдингом с 2016 года.
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