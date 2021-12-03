«Останется только один!» Клименко сравнил последствия сделки по VK с фильмом «Горец»

«Сейчас речь идет о том, что появился единый покупатель, который выкупил долю у "Сбербанка" и долю у Усманова. Сейчас "Мейл" сконцентрирован в одних руках, при этом мы не знаем, будет ли конечным владельцем "Газпром-медиа". Если да, то следует ожидать очень агрессивного развития, потому что у ГПМ достаточно активный свой телевизионный медийный ресурс. В этом плане стоит ожидать жесткого противостояния с "Яндексом" и "Сбером". То есть у нас будут три экосистемы на территории одной страны. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но пользователи, скорее всего, от этого только выиграют», - сказал Клименко.

Он сравнил грядущую конкуренцию с событиями фильма «Горец».

«"Сбер" будет стремиться к тому, чтобы его финансовая составляющая продвигалась максимально быстро, потому что вся экосистема "Сбера" нужна для продвижения "Сбербанка". У "Яндекса" топовые продукты, помимо поиска, это такси и доставка. У "Мейла" это игровая индустрия. Они сейчас будут лезть на территории друг друга, и мы увидим жесткую конкуренцию. Мы будем наблюдать за борьбой серьезных игроков, у которых есть деньги, влияние и желание занять монопольный рынок. В интернете мы имеем дело с чистой конкуренцией, поскольку нет расстояний, нет мест, и поэтому там по классической версии фильма «Горец» "должен остаться кто-то один"», - прогнозирует экс-советник президента по развитию интернета.

Клименко также признался, что не знаком с Владимиром Кириенко, которого источники СМИ прочат на пост нового гендиректора VK, и назвал Mail.ru Group «машиной».

«"Яндекс" - это конкретная персонифиакция: это Илья Сегалович и Аркадий Волож. А "Мейл" всегда был машиной, которая просто зарабатывала кэш для инвесторов. Ее Миллер (председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер – прим. НСН) так выстраивал, что при замене любого человека, основная задача директора – исполнять волю акционера. Борис Добродеев (бывший руководитель холдинга – прим. НСН) прекрасный менеджер и финансовый аналитик. Я с ним знаком. Он пришел в "Мейл" в сложное время после ухода Дурова, и мне кажется, что у него прекрасное будущее. Не знаю, куда он пойдет, это его личные отношения, но он получил колоссальный опыт. Про Владимира Кириенко ничего сказать не могу, не знаком», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он высказал мнение, что обычные пользователи соцсетей не заметят после смены руководства холдинга перемен, выражающихся в усилении цензуры или чем-то подобном.