VK возглавит сын Сергея Кириенко
Новым генеральным директором VK будет назначен Владимир Кириенко — сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. На этом посту новый руководить VK сменит Бориса Добродеева, который был у руля холдинга с 2016 года.
Владимир Кириенко до этого работал в компании "Ростелеком". Он занимал должность первого вице-президента с сентября 2016 года. На прежней работе новый руководитель VK отвечал за цифровизацию, развитие сети дата-центров, а также городской среды в регионах. Кроме того, он курировал запуск мультимедийной платформы Wink.
Ранее сообщалось, что холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK.
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