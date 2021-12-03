VK возглавит сын Сергея Кириенко

Новым генеральным директором VK будет назначен Владимир Кириенко — сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. На этом посту новый руководить VK сменит Бориса Добродеева, который был у руля холдинга с 2016 года.

Владимир Кириенко до этого работал в компании "Ростелеком". Он занимал должность первого вице-президента с сентября 2016 года. На прежней работе новый руководитель VK отвечал за цифровизацию, развитие сети дата-центров, а также городской среды в регионах. Кроме того, он курировал запуск мультимедийной платформы Wink.

Ранее сообщалось, что холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK.

