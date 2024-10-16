Основательница Wildberries призвала журналистов не ехать на склад в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила в Telegram бывшего мужа Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе маркетплейса в Шушарах.

Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries

По ее словам, объект еще не ввели в эксплуатацию после пожара. Глава компании указала, что вынужденно приехала ночью в офис из-за «подарка», который подготовил бывший супруг. Предпринимательница призвала представителей СМИ не посещать объект из соображений безопасности.

Ким отметила, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону.

Ранее основательница Wildberries обвинила Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд руб., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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