Основательница Wildberries призвала журналистов не ехать на склад в Шушарах

По ее словам, объект еще не ввели в эксплуатацию после пожара. Глава компании указала, что вынужденно приехала ночью в офис из-за «подарка», который подготовил бывший супруг. Предпринимательница призвала представителей СМИ не посещать объект из соображений безопасности.

Ким отметила, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону.

Ранее основательница Wildberries обвинила Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд руб., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

