Новый премьер Великобритании пообещал стране большие изменения
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что страну ждут самые масштабные за последние 40 лет изменения. Об этом сообщает РИА Новости.
В своей первой речи в качестве главы правительства он указал, что в Великобритании будет создана «новая политическая и новая экономическая модели».
Отмечается, что о планах по внешней политике Соединённого Королевства Бёрнем не говорил.
Ранее политолог Борис Межуев указал, что перемен в отношении Лондона к Москве после смены британского премьера ждать не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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