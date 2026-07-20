Новый премьер Великобритании пообещал стране большие изменения

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что страну ждут самые масштабные за последние 40 лет изменения. Об этом сообщает РИА Новости.

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В своей первой речи в качестве главы правительства он указал, что в Великобритании будет создана «новая политическая и новая экономическая модели».

Отмечается, что о планах по внешней политике Соединённого Королевства Бёрнем не говорил.

Ранее политолог Борис Межуев указал, что перемен в отношении Лондона к Москве после смены британского премьера ждать не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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