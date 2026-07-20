Новый премьер Великобритании пообещал стране большие изменения

В своей первой речи в качестве главы правительства он указал, что в Великобритании будет создана «новая политическая и новая экономическая модели».

Отмечается, что о планах по внешней политике Соединённого Королевства Бёрнем не говорил.

Ранее политолог Борис Межуев указал, что перемен в отношении Лондона к Москве после смены британского премьера ждать не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

