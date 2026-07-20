Женщины и мужчины предпочитают разные виды отдыха, поэтому надо давать друг другу пространство и время для хобби, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.



Около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. Чтобы избежать этого, нужна техника предотпускного договора. Об этом сообщает «Газета.ру». Панфилова согласилась с этим.