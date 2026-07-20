Психолог дала совет, как не поссориться в отпуске
В совместном отдыхе важно внимание к мелочам, заявила НСН Наталья Панфилова.
Женщины и мужчины предпочитают разные виды отдыха, поэтому надо давать друг другу пространство и время для хобби, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. Чтобы избежать этого, нужна техника предотпускного договора. Об этом сообщает «Газета.ру». Панфилова согласилась с этим.
«В отпуске нужно уметь радоваться и договариваться. Женщины более активно хотят его проводить: они чаще ездят на экскурсии, смотрят на то, что предлагают аниматоры. Надо внутренне быть готовым к ситуации, что муж может пойти заняться дайвингом, а не поехать на какую-то экскурсию. Он может сказать, что ему это не интересно. А если присоединится к хобби или увлечениям, которые абсолютно не сочетаются, то ссоры не избежать. Вот может кто-то совсем не хотеть идти, а его затащат на экскурсию или дайвинг, то все будет испорчено, а кто-то еще проведет время с кислой миной. Каждому надо отдыхать в своем формате — люди действительно разные. Надо выбирать форматы, где можно совмещать, например, муж пошел играть в волейбол на пляж, а жена пошла плавать в море — и никто не в обиде», — подчеркнула она.
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