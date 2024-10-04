Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал к ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ» и своей супруге Татьяне Ким (Бакальчук) иск на сумму более 350 млрд рублей, касающийся всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени компании. Об этом бизнесмен сообщил в Telegram.
Бакальчук отметил, что речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами предприятия, отчужденными без его согласия.
«В процессе изучения документов стало окончательно ясно: сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО "РВБ", — это ничтожные и незаконные договоренности, совершенные с явным нарушением закона... Сумма незаконно переданных активов — более 350 миллиардов рублей», — написал бизнесмен.
По его словам, незаконно были переданы в том числе склады, логистические мощности, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение. Названная Бакальчуком сумма предварительная и может увеличиться в ходе разбирательств.
Бизнесмен указал, что «РВБ» и представители компании скрывают документы, касающиеся структурных изменений, а публично объявленная «реорганизация» не могла состояться без согласия Владислава Бакальчука как сооснователя маркетплейса и не имеет юридической силы.
«Мы строили Wildberries с нуля 20 лет. Компания, которую создавали и развивали вместе, теперь превращена в инструмент для манипуляций. Но я не отступлю!» — заключил бизнесмен.
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