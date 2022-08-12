Основатель авиагруппы «Волга-Днепр» Исайкин выйдет из состава ее акционеров

Представитель группы подтвердил эту информацию.

По данным собеседников издания, в связи с введенными Великобританией санкциями Исайкин, имеющий двойное гражданство, решил выйти из капитала всех принадлежащих ему иностранных активов: люксембургских Alpine Prosperity Foundation и Gloria 7 S.a r.l., британских CargoLogic Germany и CargoLogicAir, владеющей 49% «Волги-Днепр» нидерландской Volga-Dnepr Logistics B.V.

«Коммерсантъ» отмечает, что таким образом «Волга-Днепр-Москва» избавилась от иностранного соучастия, теперь компания будет полностью принадлежать топ-менеджерам. В их числе называют Сергея Шкляника, Сергея Педана и Валерия Габриеля, которые в разное время были совладельцами авиакомпании.

