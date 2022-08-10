СМИ: Авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing
Крупнейшая в России грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» планирует сократить почти весь штат — более 200 — пилотов, летавших на самолетах Boeing. Об этом пишет РБК, со ссылкой на источники.
По данным издания, без работы останутся свыше 200 сотрудников авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран». Пилоты уже получили соответствующие уведомления в конце июля, пишет Ura.ru.
При этом «Волга-Днепр» сохранит несколько экипажей, чтобы вернуть самолеты зарубежным лизинговым компаниям в случае получения необходимого разрешения от Минтранса, отмечает Газета.ру.
«Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — подчеркнул источник.
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