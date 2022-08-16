Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме РФ

Возможность скачивания приложения Rutube на iOS заблокирована для всех стран, кроме России. Об этом сообщается в телеграм-канале видеохостинга.

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Отмечается, что решение было принято после того, как Apple потребовала скрыть каналы государственных СМИ.

Русскоговорящие пользователи, находящиеся за рубежом, смогут продолжать пользоваться хостингом в веб-версии, добавили в компании.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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