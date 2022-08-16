Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме РФ
16 августа 202219:39
Возможность скачивания приложения Rutube на iOS заблокирована для всех стран, кроме России. Об этом сообщается в телеграм-канале видеохостинга.
Отмечается, что решение было принято после того, как Apple потребовала скрыть каналы государственных СМИ.
Русскоговорящие пользователи, находящиеся за рубежом, смогут продолжать пользоваться хостингом в веб-версии, добавили в компании.
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16 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru