Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка
Предприниматель Олег Тиньков заявил, что планирует создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией. По его словам, на финансовом рынке он достиг всего, что хотел и теперь намерен заняться другими делами.
«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать „Яндексу“ строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал предприниматель в комментарии Reuters.
Накануне стало известно о покупке компанией «Яндекс» банка «Тинькофф», сообщает телеканал «360». Речь идет о сумме в 5,48 млрд доллара.
В июле российский бизнесмен Олег Тиньков раскрыл подробности о трансплантации костного мозга в своем Instagram. О лейкемии в острой форме, выявленной у Тинькова, стало известно в начале марта.
Ранее предприниматель уже анонсировал создание фонда борьбы с раком крови и заявил о своем участии в развитии института донорства в России.
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