Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что планирует создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией. По его словам, на финансовом рынке он достиг всего, что хотел и теперь намерен заняться другими делами.

«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать „Яндексу“ строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал предприниматель в комментарии Reuters.

Накануне стало известно о покупке компанией «Яндекс» банка «Тинькофф», сообщает телеканал «360». Речь идет о сумме в 5,48 млрд доллара.