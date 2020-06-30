Проходящий лечение от лейкемии Тиньков переболел коронавирусом
Российский бизнесмен Олег Тиньков, который борется с лейкемией, рассказал о пройденном курсе лечения и планах на будущее. На своей странице в «Инстаграме» он, в частности, написал, что диагноз «лейкемия» ему поставили в конце октября прошлого года.
«Меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек»», - рассказал предприниматель. Несмотря на ремиссию, болезнь не удалось вылечить полностью, и на следующей неделе в Лондоне Тинькову сделают пересадку костного мозга.
Предприниматель также сообщил, что ещё три месяца назад переболел коронавирусом COVID-19.
«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости», - добавил Тиньков.
О лейкемии у Тинькова стало известно в марте 2020 года на фоне судебного процесса в отношении бизнесмена. Он находится в Лондоне, его экстрадиции добиваются США, где на предпринимателя завели дело о налоговом мошенничестве, сообщает телеканал «360». Там настаивают, что Тиньков подал недостоверную информацию о налогах на фоне первичного размещения акций материнской компания «Тинькофф банка».
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