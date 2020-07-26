Олег Тиньков рассказал подробности о трансплантации костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков раскрыл подробности о трансплантации костного мозга в своем Instagram.

«Все боятся пересадки костного мозга, у нас много стереотипов, вот как это происходит: вот он костный мозг, вот он вливается», — пояснил бизнесмен на видео.

Проходящий лечение от лейкемии Тиньков переболел коронавирусом

Запись он сделал в момент операции и показал, как проводят разморозку специальной жидкости и ставят на капельницу.

«Это действительно просто – это обычное вливание крови. Череп не разрезают — это головной мозг, и пункцию в позвоночник тоже — это спинной», — отметил Тиньков в посте.

Тиньков признался, что прошел процедуру в начале июля. Донором для него стала жительница Германии.

Предприниматель анонсировал создание фонда борьбы с раком крови и заявил о своем участии в развитии института донорства в России.

О лейкемии в острой форме, выявленной у Тинькова, стало известно в начале марта. Об этом сообщил сам бизнесмен.

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Фото: instagram.com/olegtinkov
ТЕГИ:ДонорствоПредпринимателиБолезнь
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