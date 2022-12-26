Губернатор Новгородской области сообщил о финальном этапе сделки по фабрике IKEA в Новгороде
Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финишной прямой, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
По его словам, потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями. Решение должна принять штаб-квартира компании, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет приниматься окончательное решение.
Никитин не стал называть потенциальных инвесторов.
Как сообщалось ранее, граждане России сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Это показал опрос, проведённый финансовой интернет-платформой Webbankir, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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