Губернатор Новгородской области сообщил о финальном этапе сделки по фабрике IKEA в Новгороде

Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финишной прямой, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

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По его словам, потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями. Решение должна принять штаб-квартира компании, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет приниматься окончательное решение.

Никитин не стал называть потенциальных инвесторов.

Как сообщалось ранее, граждане России сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Это показал опрос, проведённый финансовой интернет-платформой Webbankir, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесНовгородская Область
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