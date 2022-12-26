Губернатор Новгородской области сообщил о финальном этапе сделки по фабрике IKEA в Новгороде

По его словам, потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями. Решение должна принять штаб-квартира компании, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет приниматься окончательное решение.

Никитин не стал называть потенциальных инвесторов.

Как сообщалось ранее, граждане России сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Это показал опрос, проведённый финансовой интернет-платформой Webbankir, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

