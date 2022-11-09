IKEA начала убирать вывески с заводов в России

По его словам, из пакетиков с фурнитурой вынимают этикетки IKEA, «фирменные столешницы перешлифовывают в щиты или в дрова», а с фабрик, как раньше с магазинов, удаляют вывески.

«IKEA объявила о дебрендинге своих фабрик в течение двух месяцев... работники... будут фрезеровать, шлифовать сотни кубометров продукции, чтобы удалить изображения IKEA или удалить характерные способы изготовления», - пояснили в профсоюзе.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ведомстве рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдёт с российского рынка, сообщает RT.