IKEA начала убирать вывески с заводов в России
Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов заявил, что на российских фабриках IKEA в Тихвине, Новгороде и Вятке начали удалять логотипы с продукции и демонтировать вывески, сообщает ТАСС.
По его словам, из пакетиков с фурнитурой вынимают этикетки IKEA, «фирменные столешницы перешлифовывают в щиты или в дрова», а с фабрик, как раньше с магазинов, удаляют вывески.
«IKEA объявила о дебрендинге своих фабрик в течение двух месяцев... работники... будут фрезеровать, шлифовать сотни кубометров продукции, чтобы удалить изображения IKEA или удалить характерные способы изготовления», - пояснили в профсоюзе.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ведомстве рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдёт с российского рынка, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Израиль отказался поставлять системы ПВО на Украину
- Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
- Блогера Некоглая экстрадируют из России
- В США неизвестный сорвал крупнейший джекпот в мире в размере $2,04 млрд
- Минздрав Херсонской области не подтверждает гибель Стремоусова
- Законопроект об экологической маркировке продукции принят в I чтении
- ЕС достиг соглашения по сокращению вредных выбросов
- Захарова назвала условия продления зерновой сделки
- Ольга Любимова рассказала о поддержке работников культуры
- Военкор Коц опроверг информацию, что находился со Стремоусовым в машине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru