Общепит, аптеки и развлечения: На что делают ставку ТЦ в 2026 году

Фуд-корты привлекают россиян в торговые центры, заявил в пресс-центре НСН Павел Люлин.

Сфера общепита в торговых центрах растет последние несколько лет, сказал в пресс-центре НСН вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Напитки покрепче, меню покороче: На какие уловки идут рестораны, чтобы выжить
«Fashion-ретейлеры сокращаются, переходя на маркетплейсы или в собственные онлайн-магазины. Торговые центры собственные надежды возлагают на те сферы, которые не так связаны с покупками онлайн. Это общепит. Не случайно доля общепита растет в последние три-четыре года. Также отмечу сферу развлечений, аптеки и beauty (салоны красоты, магазины косметики). Даже среди этих секторов общепит чувствует себя достаточно неплохо, если говорить про фуд-корт», — сказал собеседник НСН.

За два месяца в Москве закрылись 125 кафе и ресторанов — среди них сетевые заведения («Ростикс», «Шоколадница», «Якитория»), бары (в т. ч. Dead Poets в Петербурге и «Дорогая, я перезвоню» в Москве) и даже рестораны премиум‑класса Аркадия Новикова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что на общепит сегодня давит доставка готовых блюд, которой отдают предпочтение офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи.

ФОТО: РИА Новости
