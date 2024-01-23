Обогащению конец? Почему сервисы против уведомлений о взимании платы по подпискам

Часто люди забывают про подписку и деньги продолжают списываться, чем пользуются онлайн-сервисы, отметил в эфире НСН Петр Шелищ. 

Онлайн-сервисы выступают против обязательств по уведомлению клиентов о взимании платы по подпискам, так как могут потерять большие доходы, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что онлайн-сервисы обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Отмечается, что в марте Госдума планирует принять законопроект, устанавливающий такие правила. Так, инициатива была внесена в нижнюю палату в июле 2022 года, однако, несмотря на положительное заключение кабмина, не рассматривалась. При этом указывается, что бизнес отнесся к инициативе критически. Шелищ уверен в принятии законопроекта.

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«Бизнес опасается, что люди будут чаще отказываться от подписок. Немало людей, когда-то согласившись на предложенную им подписку, со временем понимают, что они не пользуются этой услугой, что она им не нужна. Но поскольку деньги взимаются небольшие, а для того, чтобы отказаться от заключенного договора им надо произвести действия не всегда понятные… Они смиряются и не обращают внимание, что с них регулярно списываются деньги, они просто забывают об этом, таких довольно много. Это несправедливое и неосновательное обогащение. Это существенные потери, если смотреть в масштабах страны. Думаю, что законопроект будет принят», - сказал Шелищ.

В свою очередь председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков в беседе с НСН отметил, что бизнес может понести дополнительные расходы на уведомления клиентов о взимании платы по подпискам, если не будет при этом использовать электронную почту.

«Часто бывает, что оформил подписки на какой-нибудь онлайн-кинотеатр, посмотрел один сериал и больше не смотришь, а списания продолжаются. Для потребителя это очень важно. Для бизнеса могут быть расходы на соответствующую рассылку, хотя если они пользуются пуш-уведомлениями, электронная почта при регистрации – это не такие значительные расходы, которые вызывали бы бурную реакцию бизнеса. Сервисы правильно обязать уведомлять клиентов», - сказал Кременсков.

Ранее компания J’son & Partners Consulting сообщила, что на начало 2023 года в целом по РФ было оформлено 42,45 млн подписок на разного рода онлайн-сервисы. Лидерами по числу подписчиков являются «Яндекс», МТС, «Сбербанк» и холдинг VK, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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