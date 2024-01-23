Обогащению конец? Почему сервисы против уведомлений о взимании платы по подпискам

Онлайн-сервисы выступают против обязательств по уведомлению клиентов о взимании платы по подпискам, так как могут потерять большие доходы, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что онлайн-сервисы обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Отмечается, что в марте Госдума планирует принять законопроект, устанавливающий такие правила. Так, инициатива была внесена в нижнюю палату в июле 2022 года, однако, несмотря на положительное заключение кабмина, не рассматривалась. При этом указывается, что бизнес отнесся к инициативе критически. Шелищ уверен в принятии законопроекта.