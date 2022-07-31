OBI продала бизнес в России за 1 евро
Компания OBI GmbH (Германия) продала свои российские активы всего за 1 евро, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Сделка предполагает, что шесть юридических лиц сети магазинов OBI в РФ перейдут к группе российских инвесторов. При этом сумма сделки составила один евро.
На первом этапе 40% долей получит группа инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК МAX). А владельцем 60% долей станет бизнесмен Йозеф Лиокумович.
Позже ГИСК МAX сможет продать свою часть бизнеса.
Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку ООО «Группой строительно-инвестиционных компаний MAX» предприятий, принадлежавших немецкой компании OBI и расположенных на территории РФ.
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