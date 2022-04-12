Магазины OBI откроются в РФ в ближайшее время

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу в РФ в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во вторник сообщалось, что немецкая Obi GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес – сеть магазинов Obi – основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Также сообщалось, что магазины могут сменить название.



По данным агентства, в настоящее время ведется актуализация кассовых терминалов, уборка помещений.



Cеть Obi начала работать в России с 2003 года. На начало текущего года в нее входило 27 гипермаркетов, в которых трудятся почти пять тысяч сотрудников.

