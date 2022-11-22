Nvidia заявила, что покинет рынок России

Отмечается, что это связано с санкциями в отношении Москвы. Прямые продажи будут приостановлены в течение первого квартала 2023 финансового года.

В компании отмечают, что доля выручки на рынке России в 2022 финансовом году составила около 2%. В Nvidia указали, что на негативные продажи повлияла ситуация вокруг Украины.

В российском подразделении Nvidia трудились 240 человек. Компания предложила сотрудникам продолжить работу в других странах и стала «активно вывозить согласившихся», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

