Nvidia заявила, что покинет рынок России
Компания, занимающаяся производством графических процессоров Nvidia сообщила, что покидает российский рынок, сообщает «РЕН ТВ».
Отмечается, что это связано с санкциями в отношении Москвы. Прямые продажи будут приостановлены в течение первого квартала 2023 финансового года.
В компании отмечают, что доля выручки на рынке России в 2022 финансовом году составила около 2%. В Nvidia указали, что на негативные продажи повлияла ситуация вокруг Украины.
В российском подразделении Nvidia трудились 240 человек. Компания предложила сотрудникам продолжить работу в других странах и стала «активно вывозить согласившихся», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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