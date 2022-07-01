СМИ: Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на софт в России

ПО помогало оптимизировать работу оборудования и позволяло подключать больше игроков, отмечает RT. Nvidia отказалась от комментариев.

По данным «Коммерсанта», на фоне решения американской компании в РФ начала расти стоимость услуг облачного гейминга. При этом Nvidia пока не блокирует действующие лицензии, вероятно, рассчитывая возобновить сотрудничество с партнерами в России.

Эксперты отмечают, что из-за действий американской компании в РФ может начать падать производительность облаков и нарастать количество сбоев.

