СМИ: Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на софт в России

Компания Nvidia прекратила продление и продажу лицензий на программное обеспечение для облачного гейминга российским компаниям. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в крупном отечественном IT-холдинге.

СМИ: В России перестанет работать оборудование Cisco и IBM

ПО помогало оптимизировать работу оборудования и позволяло подключать больше игроков, отмечает RT. Nvidia отказалась от комментариев.

По данным «Коммерсанта», на фоне решения американской компании в РФ начала расти стоимость услуг облачного гейминга. При этом Nvidia пока не блокирует действующие лицензии, вероятно, рассчитывая возобновить сотрудничество с партнерами в России.

Эксперты отмечают, что из-за действий американской компании в РФ может начать падать производительность облаков и нарастать количество сбоев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрограммаТехнологии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры