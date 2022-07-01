СМИ: Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на софт в России
Компания Nvidia прекратила продление и продажу лицензий на программное обеспечение для облачного гейминга российским компаниям. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в крупном отечественном IT-холдинге.
ПО помогало оптимизировать работу оборудования и позволяло подключать больше игроков, отмечает RT. Nvidia отказалась от комментариев.
По данным «Коммерсанта», на фоне решения американской компании в РФ начала расти стоимость услуг облачного гейминга. При этом Nvidia пока не блокирует действующие лицензии, вероятно, рассчитывая возобновить сотрудничество с партнерами в России.
Эксперты отмечают, что из-за действий американской компании в РФ может начать падать производительность облаков и нарастать количество сбоев.
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