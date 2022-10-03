Forbes: Nvidia закроет офис в России до конца октября

Как сообщает Forbes со ссылкой на источник в компании, об этом сотрудникам российского офиса объявили ещё 30 сентября, своё решение руководство объясняет «невозможностью обеспечить их эффективную работу».

По данным издания, в российском подразделении Nvidia трудились 240 человек. Компания предложила сотрудникам продолжить работу в других странах и стала «активно вывозить согласившихся». С теми же, кто отказался от релокации, IT-гигант расторгнет контракты и выплатит выходное пособие.

Ранее компания Nvidia прекратила продление и продажу лицензий на программное обеспечение для облачного гейминга российским компаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

