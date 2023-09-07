«Нулевые налоги»: В России объяснили привлекательность ОАЭ для бизнеса

Ранее стало известно, что ретейлер Fix Price намерен выйти на рынок ОАЭ в 2024 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Кирсанова. Также Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон». Пытается выйти на зарубежные рынки и российская сеть клиник «Медси». Она уже зарегистрировала свои бренды в ОАЭ, Сербии, Грузии и в ряде стран СНГ. По словам Федякова, известно уже о десятках, если не о сотнях примеров выхода российских компаний на рынок ОАЭ.

«Сейчас это направление, пожалуй, самое популярное для движения российского капитала и для развития отечественных компаний. Тому есть целый ряд причин. Рынок ОАЭ достаточно интересен и привлекателен для развития. Здесь минимальные (а чаще всего — вообще нулевые) налоговые ставки, в частности, это касается налога на прибыль и НДС. Так что вести деятельность в Эмиратах в чем-то даже эффективнее, чем в России», — сказал Федяков.

Также собеседник НСН указал на то, что предприниматели предпочитают развиваться в ОАЭ из-за достаточно динамичного падения российского рынка.

«Здесь не та ситуация, когда все хорошо на домашнем рынке и есть желание развиваться где-то еще. У того же Fix Price по итогам первого полугодия 2023 года прирост выручки составил всего 3%, это ниже инфляции. Это говорит о снижении товарооборота в магазинах. Рост выручки обеспечивало только открытие новых магазинов. Не от хорошей жизни российский бизнес вынужден двигаться на новые рынки и в новые регионы. Предприниматели понимают, что текущая экономическая ситуация не дает возможности рассчитывать на рост доходов населения и покупательской активности (скорее всего, она даже будет снижаться). Грядет и повышение налогов. Поэтому бизнесмены и ищут новые тихие гавани, куда можно перевести хотя бы часть бизнеса, продолжить работу и развитие», — добавил эксперт.

В заключение Федяков подчеркнул, что не все бизнесы можно масштабировать на рынок Эмиратов в силу их специфики, но при возможности этим активно пользуются.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года из-за миграции российского бизнеса число DDoS-атак в ОАЭ выросло на 68% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

