Новости за ночь: Бывший чиновник Минтранса купил «Калашников»

Алан Лушников покинул Минтранс в сентябре 2018 года, в 2019 году совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО «УК "Перспектива"». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН оценил новую разработку российских оружейников. Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел государственные испытания в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО».

«Он для ближнего боя. Больше разработан для спецслужб, для боя в городах, для полиции, для Росгвардии. И, конечно, для нашей армии, для спецназа. Я считаю, аналогов сейчас в мире этому оружию нет. Это самое лучшее оружие, которое выпустили и разработали наши оружейники. Они молодцы, нужно стремиться к лучшему, не останавливаться на Калашникове, которому уже столько десятков лет. И который до сих пор считается самым лучшим автоматом в мире», - рассказал Худяков .

