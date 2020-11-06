Новости за ночь: Бывший чиновник Минтранса купил «Калашников»
Владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Как пишет «Коммерсант», он стал обладателем 75% минус 1 акция компании. Цена сделки не сообщается, по мнению экспертов стоимость пакета может составлять около 1 млрд рублей, но из-за высокой долговой нагрузки концерна может оказаться ниже.
По данным издания, новому собственнику «Калашникова» придется действовать в сложной обстановке, когда снижается и гособоронзаказ, и покупательная способность стран—импортеров вооружений, лишившихся значительной части нефтегазовых доходов.
Алан Лушников покинул Минтранс в сентябре 2018 года, в 2019 году совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО «УК "Перспектива"». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН оценил новую разработку российских оружейников. Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел государственные испытания в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО».
«Он для ближнего боя. Больше разработан для спецслужб, для боя в городах, для полиции, для Росгвардии. И, конечно, для нашей армии, для спецназа. Я считаю, аналогов сейчас в мире этому оружию нет. Это самое лучшее оружие, которое выпустили и разработали наши оружейники. Они молодцы, нужно стремиться к лучшему, не останавливаться на Калашникове, которому уже столько десятков лет. И который до сих пор считается самым лучшим автоматом в мире», - рассказал Худяков .
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