Россия начала экспортировать автоматы АК-12

Российский концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов. О каких именно странах идёт речь, он не уточнил, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что «Калашников» уже выполнил заказ по поставке АК-12 в Минобороны России в этом году и приступил к заказам на следующий год.

Автомат АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник», они были приняты на вооружение в 2018 году. На базе этого автомата планируют выпускать оружие военного и гражданского назначения разного калибра.

