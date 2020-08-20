Россия начала экспортировать автоматы АК-12
Российский концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов. О каких именно странах идёт речь, он не уточнил, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что «Калашников» уже выполнил заказ по поставке АК-12 в Минобороны России в этом году и приступил к заказам на следующий год.
Автомат АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник», они были приняты на вооружение в 2018 году. На базе этого автомата планируют выпускать оружие военного и гражданского назначения разного калибра.
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