Новому пистолету-пулемету Калашникова не нашли аналогов

«Он для ближнего боя. Больше разработан для спецслужб, для боя в городах, для полиции, для Росгвардии. И, конечно, для нашей армии, для спецназа. Я считаю, аналогов сейчас в мире этому оружию нет. Это самое лучшее оружие, которое выпустили и разработали наши оружейники. Они молодцы, нужно стремиться к лучшему, не останавливаться на Калашникове, которому уже столько десятков лет. И который до сих пор считается самым лучшим автоматом в мире», - рассказал Худяков .

При разработке ППК-20 за основу был взят пистолет-пулемет «Витязь-СН». В новой версии оружия была повышена его надежность и появился прибор для малошумной стрельбы.

