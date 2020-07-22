Новому пистолету-пулемету Калашникова не нашли аналогов

Почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН оценил новую разработку российских оружейников.



Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел государственные испытания в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО». Как сообщает РИА Новости, оружие было одобрено межведомственной комиссией для серийного производства.

Комиссия рекомендовала назвать изделие «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».

Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН оценил новую разработку российских оружейников.

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«Он для ближнего боя. Больше разработан для спецслужб, для боя в городах, для полиции, для Росгвардии. И, конечно, для нашей армии, для спецназа. Я считаю, аналогов сейчас в мире этому оружию нет. Это самое лучшее оружие, которое выпустили и разработали наши оружейники. Они молодцы, нужно стремиться к лучшему, не останавливаться на Калашникове, которому уже столько десятков лет. И который до сих пор считается самым лучшим автоматом в мире», - рассказал Худяков .

При разработке ППК-20 за основу был взят пистолет-пулемет «Витязь-СН». В новой версии оружия была повышена его надежность и появился прибор для малошумной стрельбы.

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