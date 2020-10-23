Новая программа для развития стартапов появилась в Москве — Сергунина

В Москве запущена новая программа поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Участникам предлагают интенсивный курс по развитию компаний, находящихся на ранних стадиях роста.

Наставники и эксперты помогут повысить бизнес-показатели стартапа и вывести его на новый уровень.

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В проекте смогут принять участие 100 команд, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Для этого необходимо подать заявку до середины декабря на сайте Агентства инноваций Москвы.

Резиденты StartHub станут частью инновационного бизнес-комьюнити. Программа нацелена на развитие и вывод на рынок столичных технологичных стартапов, а также на привлечение инвесторов и крупного бизнеса к партнерству с ними.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что запуск в Москве системы чек-ин в ночных заведениях вряд ли снизит их посещаемость.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПредпринимателиМосква
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