Новая программа для развития стартапов появилась в Москве — Сергунина
В Москве запущена новая программа поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Участникам предлагают интенсивный курс по развитию компаний, находящихся на ранних стадиях роста.
Наставники и эксперты помогут повысить бизнес-показатели стартапа и вывести его на новый уровень.
В проекте смогут принять участие 100 команд, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Для этого необходимо подать заявку до середины декабря на сайте Агентства инноваций Москвы.
Резиденты StartHub станут частью инновационного бизнес-комьюнити. Программа нацелена на развитие и вывод на рынок столичных технологичных стартапов, а также на привлечение инвесторов и крупного бизнеса к партнерству с ними.
Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что запуск в Москве системы чек-ин в ночных заведениях вряд ли снизит их посещаемость.
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