Новая программа для развития стартапов появилась в Москве — Сергунина

В проекте смогут принять участие 100 команд, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Для этого необходимо подать заявку до середины декабря на сайте Агентства инноваций Москвы.

Резиденты StartHub станут частью инновационного бизнес-комьюнити. Программа нацелена на развитие и вывод на рынок столичных технологичных стартапов, а также на привлечение инвесторов и крупного бизнеса к партнерству с ними.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что запуск в Москве системы чек-ин в ночных заведениях вряд ли снизит их посещаемость.

