Омбудсмен предложила ввести кешбэк на фитнес

Кешбэк на фитнес-услуги для потребителей предложила ввести уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

По ее словам, такая схема может работать по аналогии с туристическим кешбэком для путешествующих по России. Бизнес-омбудсмен полагает, что субсидии помогут отрасти выжить в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, передает ТАСС.

По данным Минеевой, весной в столице не открылись 20% фитнес-клубов. По прогнозам, к концу октября у большинства из предприятий отрасли не будет достаточно средств для погашения кредитов.

В РФ могут ввести налоговый вычет за спорт

Также бизнес-омбудсмен предлагает снизить страховые выплаты предприятий отрасли в 2021 году.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу внесения изменений в Налоговый кодекс, согласно которым граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, могут претендовать на вычет по НДФЛ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:Фитнес
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