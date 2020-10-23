Омбудсмен предложила ввести кешбэк на фитнес

Кешбэк на фитнес-услуги для потребителей предложила ввести уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

По ее словам, такая схема может работать по аналогии с туристическим кешбэком для путешествующих по России. Бизнес-омбудсмен полагает, что субсидии помогут отрасти выжить в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, передает ТАСС.

По данным Минеевой, весной в столице не открылись 20% фитнес-клубов. По прогнозам, к концу октября у большинства из предприятий отрасли не будет достаточно средств для погашения кредитов.