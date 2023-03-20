Нижегородский арбитражный суд арестовал российские активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал доли в российском представительстве концерна Volkswagen, подконтрольных ему юридических лицах, а также имущество немецкой компании в РФ (кроме денежных средств). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде

Ранее автозавод группы «ГАЗ» через суд потребовал признать расторжение соглашения с Volkswagen о контрактной сборке в Нижнем Новгороде недействительным. Договор, который должен был действовать до конца 2025 года, был расторгнут в марте прошлого года. Кроме того, российское предприятие желает взыскать с немецкого автоконцерна 15,6 млрд рублей убытков.

Отмечается, что суд согласился наложить обеспечительные меры в рамках дела. Кроме того, компании Volkswagen запретили регистрационные действия, которые связаны с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава, увеличением или уменьшением уставного капитала дочернего предприятия в РФ и подконтрольных юрлиц.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СудНижний НовгородVolkswagen

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