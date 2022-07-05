Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде

Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович заявила о закрытии российского офиса в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

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По её словам, решение было принято из-за «невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление производства».

Она отметила, что речь не идёт о производственной площадке - лишь о сотрудниках «Фольксваген Груп Рус».

«В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек», - уточнила Костюкович, добавив, что ранее большинство сотрудников согласились на добровольное расторжение трудовых договоров.

Ранее немецкий концерн Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде из-за ситуации на Украине.

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