В VK запустили сервис продажи билетов на концерты

В соцсети будет размещаться афиша мероприятий с рейтингами и отзывами, при этом для оплаты билетов можно будет использовать, в том числе, и Пушкинскую карту.

В компании «Яндекс Афиша» ранее сообщили НСН, что намерены развивать в Казахстане собственную билетную систему, а также организовывать мероприятия и шоу в этой стране. При этом в компании заявили о завершении сотрудничества с казахстанским билетным оператором Ticketon.

Бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это классический путь "Яндекса" – заходя на рынок, брать партнера, собрать клиентскую базу, а дальше двигаться самостоятельно.

