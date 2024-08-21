В VK запустили сервис продажи билетов на концерты

В соцсети «ВКонтакте» с 21 августа появится возможность покупки билетов на различные развлекательные и культурные мероприятия, говорится в пресс-релизе компании VK, который имеется в распоряжении НСН.

«На первом этапе партнерами нового сервиса выступит облачный сервис для контроля и управления продажей билетов "Интикетс", агрегатор "Кассир.ру" и компания "Киноплан", разрабатывающая ПО для киноиндустрии», - отмечают в компании.

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В соцсети будет размещаться афиша мероприятий с рейтингами и отзывами, при этом для оплаты билетов можно будет использовать, в том числе, и Пушкинскую карту.

В компании «Яндекс Афиша» ранее сообщили НСН, что намерены развивать в Казахстане собственную билетную систему, а также организовывать мероприятия и шоу в этой стране. При этом в компании заявили о завершении сотрудничества с казахстанским билетным оператором Ticketon.

Бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это классический путь "Яндекса" – заходя на рынок, брать партнера, собрать клиентскую базу, а дальше двигаться самостоятельно.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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