В VK запустили сервис продажи билетов на концерты
В соцсети «ВКонтакте» с 21 августа появится возможность покупки билетов на различные развлекательные и культурные мероприятия, говорится в пресс-релизе компании VK, который имеется в распоряжении НСН.
«На первом этапе партнерами нового сервиса выступит облачный сервис для контроля и управления продажей билетов "Интикетс", агрегатор "Кассир.ру" и компания "Киноплан", разрабатывающая ПО для киноиндустрии», - отмечают в компании.
В соцсети будет размещаться афиша мероприятий с рейтингами и отзывами, при этом для оплаты билетов можно будет использовать, в том числе, и Пушкинскую карту.
В компании «Яндекс Афиша» ранее сообщили НСН, что намерены развивать в Казахстане собственную билетную систему, а также организовывать мероприятия и шоу в этой стране. При этом в компании заявили о завершении сотрудничества с казахстанским билетным оператором Ticketon.
Бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это классический путь "Яндекса" – заходя на рынок, брать партнера, собрать клиентскую базу, а дальше двигаться самостоятельно.
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