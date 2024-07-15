Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса»
Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса». Об этом сообщила одноименная международная компания публичного акционерного общества (МКПАО).
«МКПАО "Яндекс" объявляет, что... Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы», — указано в заявлении.
До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит наименование и больше не будет использовать бренды «Яндекса». Новой головной компанией группы является МКПАО, основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум. Первый».
Yandex N.V. в феврале заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Уже в марте нидерландская компания заявила о завершении внутренней реструктуризации и передаче МКПАО «Яндекс» всех активов в РФ и на некоторых других рынках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru