Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже «Яндекса»

«МКПАО "Яндекс" объявляет, что... Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы», — указано в заявлении.

До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит наименование и больше не будет использовать бренды «Яндекса». Новой головной компанией группы является МКПАО, основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Yandex N.V. в феврале заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Уже в марте нидерландская компания заявила о завершении внутренней реструктуризации и передаче МКПАО «Яндекс» всех активов в РФ и на некоторых других рынках.

