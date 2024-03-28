Все активы «Яндекса» в РФ перешли во владение российского юрлица

В группе заявили, что все активы IT-компании в РФ и на некоторых других рынках перешли к МКПАО «Яндекс», зарегистрированном в России. Также во владение организации теперь ряд международных проектов.

Отмечается, что МКПАО «Яндекс» получило статус публичной компании и подало заявку на первичный листинг акций на Мосбирже.

В начале марта держатели акций Yandex N.V. одобрили реструктуризацию компании и продажу бизнеса на территории России топ-менеджменту, передает «Радиоточка НСН».

