Все активы «Яндекса» в РФ перешли во владение российского юрлица
Нидерландская Yandex N.V. объявила о завершении внутренней реструктуризации группы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В группе заявили, что все активы IT-компании в РФ и на некоторых других рынках перешли к МКПАО «Яндекс», зарегистрированном в России. Также во владение организации теперь ряд международных проектов.
Отмечается, что МКПАО «Яндекс» получило статус публичной компании и подало заявку на первичный листинг акций на Мосбирже.
В начале марта держатели акций Yandex N.V. одобрили реструктуризацию компании и продажу бизнеса на территории России топ-менеджменту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru