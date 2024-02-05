Компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» в России
Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Новой головной компанией ... станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "ЯНДЕКС"», — указано в сообщении.
Как отметили в компании, ее генеральным директором останется Артем Савиновский. Также организация сохранит бизнесы, сервисы и активы Yandex N.V., помимо иностранных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и финского дата-центра.
Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании. В консорциум входят еще четыре пайщика — структуры основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, гендиректора депозитария «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ», инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.
«Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО "Яндекс"», — подчеркнули в организации.
Ожидается, что новая структура сохранит привычные процессы управления в компании и обеспечит уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса «Яндекса».
Ранее в данных ЕГРЮЛ появилась информация о том, что МКАО «Яндекс» стала владельцем основной компании «Яндекс» в РФ, напоминает Ura.ru.
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