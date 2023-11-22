NF Group: 23 зарубежных бренда готовятся выйти на рынок России

Отмечается, что на рынок выйдут 23 иностранных марки. В 2023 году в РФ появились 19 брендов, пишет Ura.ru. Большая их часть — из Турции (58%), Белоруссии (16%), Эстонии (8%). Основной профиль компаний — одежда и обувь, в этой нише работают 63% пришедших брендов.

По словам регионального директора по торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, качество выхода новых марок из-за рубежа снижается.

«Так, большинство турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись», — указала эксперт.

Среди готовящихся выйти на российский рынок компаний большая часть — 35% — иранские. Также начнут работу ретейлеры из Китая (13%), Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, Турции, ОАЭ (по 9%), отмечает телеканал «360».

Хакбердиева напомнила, что «в хорошие времена» появление новой марки занимало 2,5-3 года: компаниям требовалось изучить рынок.

«Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов», — заключила эксперт.

