Звезда «Игры в кальмара» приехал во Владивосток

Корейский актер Хо Сон-тхэ, звезда киносериала «Игра в кальмара», приехал во Владивосток и сфотографировался в матрешке на центральной площади города. Фото артист разместил в социальной сети Instagram.

В сериале «Игра в кальмара» 43-летний Хо Сон-тхэ исполнил роль гангстера с татуировкой змеи на лице Чан Док Су. По сообщениям портала «Дни.ру», артист изучал русский язык в университете и хорошо им владеет. До актерской карьеры он работал в российском представительстве LG в Москве. Позже начал сниматься в южнокорейских картинах.