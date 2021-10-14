Звезда «Игры в кальмара» приехал во Владивосток
Корейский актер Хо Сон-тхэ, звезда киносериала «Игра в кальмара», приехал во Владивосток и сфотографировался в матрешке на центральной площади города. Фото артист разместил в социальной сети Instagram.
В сериале «Игра в кальмара» 43-летний Хо Сон-тхэ исполнил роль гангстера с татуировкой змеи на лице Чан Док Су. По сообщениям портала «Дни.ру», артист изучал русский язык в университете и хорошо им владеет. До актерской карьеры он работал в российском представительстве LG в Москве. Позже начал сниматься в южнокорейских картинах.
Ранее сообщалось, что сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности. Его увидели более 111 млн пользователей стримингового сервиса.
По сообщениям телеканала KBS, выпущенная 17 сентября картина остаётся самой востребованной на платформе в 94 государствах мира. Примечательно, что в США это первый сериал не на английском, удерживающий первое место три недели подряд.
Сюжет «Игры в кальмара» повествует об участниках игры на выживание. Победителю игры достанется крупное денежное вознаграждение.
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