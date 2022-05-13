«Неожиданное решение». Мантуров прокомментировал уход Siemens из России
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение компании Siemens уйти из России стало «большим удивлением», сообщает «Интерфакс».
По его словам, в Siemens неоднократно напоминали о своём присутствии на российском рынке ещё со времён царской России.
«Компания была представлена на российском рынке более 150 лет, ещё с царской России... Но неожиданное их такое решение для нас кажется достаточно странным», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о будущих поставках оборудования министр напомнил, что заместить их можно за счёт параллельного импорта.
Ранее руководство немецкой компании Siemens объявило, что из-за событий на Украине было принято решение уйти с российского рынка.
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