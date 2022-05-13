«Неожиданное решение». Мантуров прокомментировал уход Siemens из России

По его словам, в Siemens неоднократно напоминали о своём присутствии на российском рынке ещё со времён царской России.

«Компания была представлена на российском рынке более 150 лет, ещё с царской России... Но неожиданное их такое решение для нас кажется достаточно странным», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о будущих поставках оборудования министр напомнил, что заместить их можно за счёт параллельного импорта.

Ранее руководство немецкой компании Siemens объявило, что из-за событий на Украине было принято решение уйти с российского рынка.

