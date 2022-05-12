Siemens прекратит бизнес в России

Отмечается, что после начала специальной военной операции РФ на Украине компания приостановила новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию, сейчас Siemens уже начала процедуру сворачивания производственной и промышленной деятельности. В компании подчеркивают, что «всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры» влияют на деловую деятельность производителя в РФ.

По словам президента и главного исполнительного директора Siemens AG Роланда Буша, компания оценивает влияние на сотрудников и будет продолжать «поддерживать их в меру возможностей».

«Бизнес будет управлять упорядоченным процессом сворачивания своей деятельности в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями», — добавили в Siemens.

Ранее о возможном уходе с российского рынка объявила компания Coca-Cola. По словам главы корпорации Джеймса Куинси, это произойдет, если спецоперация на Украине затянется, пишет Ura.ru.

