«Нехватка в 150 тысяч»: Как грузоперевозчики решают проблему дефицита водителей
Владимир Матягин заявил НСН, что даже увеличение зарплаты не привлекает молодежь в отрасль. Компании доучивают водителей из Средней Азии.
Транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.
О том, что в России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков, ранее «Ведомостям» сказал заместитель директора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. По его данным, российским транспортным компаниям не хватает 60 000 водителей. Матягин считает, что нехватка более выраженная.
«По нашим оценкам, нехватка от 10 до 15% - это порядка 100-150 тысяч работников. Даже крупные компании на сегодняшний момент, которые состоят в нашей ассоциации, столкнулись с нехваткой водителей на уровне 15% от парка. Цифра очень приличная», - рассказал он.
Матягин отметил, что молодежь не хочет уезжать от семьи и работать на старых машинах даже за зарплату выше среднего.
«Эта ситуация связана с непрестижностью данной профессии. Сегодня большое количество подвижного состава устарело, средний возраст машины 22 года, никто не хочет работать на старых машинах. Зарплаты у водителей растут, они могут получать 100 тысяч и больше, но молодежь не хочет находиться в отдаленности от семьи и ездить на старых машинах. Молодежь в таком случае лучше пойдет курьером работать», - объяснил президент «Грузавтотранс».
По его словам, проблема назревала давно, меры предприняты не были, а теперь компании вынуждены привлекать водителей из Средней Азии, которых прежде нужно «доучить».
«Эта тенденция закладывалась лет 15 назад, даже больше. Мы еще в 2011 году говорили, что такая проблема будет. Но все думали, что обойдется. Государство и транспортные компании не обращали внимания на эту проблему. Сегодня компании выходят из ситуации, привлекая из Средней Азии водителей, этих водителей доучивают. Если говорить про наши автошколы, конечно, раньше учили, как правильно загружать автомобиль и так далее. Сегодня у нас этого нет, в глубинках обычно права эти покупают. Люди даже не понимают, как подъехать, чтобы разгрузиться, не знают нюансов», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что дорогие автомобили, нехватка водителей и запчастей, подорожание дизеля - все это вызвало повышение цен на грузоперевозки.
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