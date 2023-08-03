«Нехватка в 150 тысяч»: Как грузоперевозчики решают проблему дефицита водителей

Транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

О том, что в России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков, ранее «Ведомостям» сказал заместитель директора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. По его данным, российским транспортным компаниям не хватает 60 000 водителей. Матягин считает, что нехватка более выраженная.