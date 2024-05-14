«Негатив и скандалы!»: Названы необходимые меры регулирования маркетплейсов

Дополнительные меры со стороны государства должны быть направлены на регулирование отношений маркетплейсов с продавцами, потребителями и пунктами выдачи, заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с НСН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования, подчеркнув, что это нужно делать аккуратно. Он напомнил, что был принят пятый антимонопольный пакет, в соответствии с которым ФАС «оценивает сетевые эффекты» во избежание злоупотребления доминирующим положением на рынке. Павлов напомнил, что в самой сфере интернет-торговли относительно маркетплейсов действуют старые нормы.