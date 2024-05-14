«Негатив и скандалы!»: Названы необходимые меры регулирования маркетплейсов

Регулирование маркетплейсов должно быть точечным: изменения не должны разрушать их модель, отметил в эфире НСН Олег Павлов. 

Дополнительные меры со стороны государства должны быть направлены на регулирование отношений маркетплейсов с продавцами, потребителями и пунктами выдачи, заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с НСН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования, подчеркнув, что это нужно делать аккуратно. Он напомнил, что был принят пятый антимонопольный пакет, в соответствии с которым ФАС «оценивает сетевые эффекты» во избежание злоупотребления доминирующим положением на рынке. Павлов напомнил, что в самой сфере интернет-торговли относительно маркетплейсов действуют старые нормы.

Маркетплейсы попросили законодателей не запрещать им платный возврат товаров
«Они были приняты в 2017 году и устанавливают только базовый статус, определение маркетплейса и его базовые обязанности в отношении потребителей. Что касается отношений маркетплейсов с продавцами, пунктами выдачи, то они никакими специальными нормативными актами не урегулированы, только общими положениями Гражданского кодекса и тех оферт, которые маркетплейсы предлагают своим партнерам. Поэтому мы видим в этой сфере много злоупотреблений, негатива, скандалов, что, конечно, указывает на необходимость точечных изменений… Изменения не должны разрушать модель маркетплейса, они должны способствовать его развитию. С другой стороны, проблемы в отношениях и с потребителями, и с партнерами нужно решать, иначе они будут нарастать и дальше», – сказал Павлов.

В свою очередь президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с НСН отметил, что власти могут зарегулировать маркетплейсы «с финансовой стороны». По его словам, необходимы также изменения в части некоторых видов возвратных товаров.

«Вероятнее всего, зарегулируют условия с финансовой стороны: когда меняются тарифы в отношении пунктов выдачи заказов, продавцов. Очень часто сложно спрогнозировать свою бизнес-модель. Скорее всего, это точно появится. В отношении покупателей, возможно, что-то тоже изменится… Как известно, по-прежнему присутствует потребительский экстремизм. Требуются изменения в части некоторых видов товаров, которые являются возвратными: товары интимного назначения, нижнее белье. Также регулирование, вероятно, будет со стороны безопасности. Очень много случаев, когда мошенничество в отношении селлеров, самовыкупы… Возможно, что-то придумают с авторизацией "Госуслуг"», – сказал Кременсков.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажу автомобилей. Первой машиной, которую можно купить на маркетплейсе, стала китайская Chery. Заказ автомобиля возможен для пользователей по 100% предоплате по карте, которая привязана к профилю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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