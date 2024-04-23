Маркетплейсы попросили законодателей не запрещать им платный возврат товаров
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ) попросили Совфед и Госдуму доработать законопроект о маркетплейсах, письма направлены на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина, передает РБК.
Продавцы просят отказаться от полного запрета на платный возврат товаров. По их мнению, это может привести к нечестной конкуренции, а также увеличит стоимость самого товара для потребителя. Бизнес считает, что при дальних расстояниях доставки платный возврат нивелирует часть рисков.
В апреле прошлого года городской суд в Подмосковье признал незаконным требование интернет-магазина Wildberries к покупателям оплачивать возврат некачественных товаров. Роспотребнадзор подал иск к маркетплейсу в начале марта. Как считает ведомство, требуя от покупателей деньги за возврат товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства.
В ноябре компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры РФ изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Теперь платный возврат будет действовать в случае низкой доли выкупа покупателем, а также при значительных расстояниях транспортировки и в связи с особенностями товаров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru