Маркетплейсы попросили законодателей не запрещать им платный возврат товаров

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ) попросили Совфед и Госдуму доработать законопроект о маркетплейсах, письма направлены на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина, передает РБК.

Продавцы просят отказаться от полного запрета на платный возврат товаров. По их мнению, это может привести к нечестной конкуренции, а также увеличит стоимость самого товара для потребителя. Бизнес считает, что при дальних расстояниях доставки платный возврат нивелирует часть рисков.