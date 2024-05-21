«Нечистая статистика»: Почему китайские смартфоны все еще имеют конкурентов
Далеко не все смартфоны сегодня покупаются в ритейл, ведь там они стоят на 15-20% дороже, рассказал НСН эксперт по продажам Валентин Петухов.
Говорить о том, что Китай сегодня вытесняет всех конкурентов по продаже смартфонов в России неправильно, ведь исследования не берут во внимание процент продаж на других площадках, кроме ритейла, заявил НСН эксперт по продажам, блогер Wylsacom Валентин Петухов.
Согласно исследованию банка «Русский стандарт», почти 90% всех купленных в январе-марте смартфонов в России были от китайских брендов, хотя годом ранее их доля на внутреннем рынке составляла 67%. В анализе основывались на сведениях о приобретении смартфонов самых популярных брендов из Китая, Кореи, США и Европы. Лидирующую позицию заняли марки Китая, на втором месте расположились смартфоны от американских и европейских брендов, это примерно 6%, в то время как в прошлом году такой процент равнялся 21%.
«В таких исследованиях всегда важны источники, из которых берется информация. Когда мы говорим про подобные анализы, как правило, это ритейл, параллельный импорт или другие площадки, которые продают эти устройства. А сегодня большая доля айфонов это, конечно же, не ритейл в чистом виде. Потому что цена там зачастую на 15-20% больше, чем на "сером" рынке, либо на площадках вроде «Авито». Поэтому говорить о том, что айфон совсем перестали покупать – некорректно. Многие сейчас перешли на механизм, когда айфон покупается в поездках. Сегодня самый популярный из маршрутов это, конечно, Дубай», - пояснил Петухов.
По мнению блогера, корейские марки тоже сохраняют свою востребованность на рынке наравне с китайскими. Это происходит в первую очередь из-за комфортной цены для покупателя.
«Тоже самое касается и Samsung, его тоже активно берут. Если это флагманские модели, цена вопроса может достигать 30-40 тысяч рублей, что достаточно существенно, поэтому люди идут приобретать их в официальных магазинах и на маркетплейсах. Как правило, такие покупки не идут в зачет в подобных анализах. Наиболее популярный сегодня сегмент - это порядка 20-30 тысяч рублей. Например, самый продаваемый Samsung – это Galaxy A15 5G, версия стоит 13-14 тысяч рублей. Поэтому Samsung на глобальном рынке продает больше всего смартфонов именно такой ценовой категории», - рассказал Wylsacom.
Смартфоны китайских марок сегодня также остаются на пике в связи с широким ассортиментом для покупателя.
«Но то, что китайские бренды отвоевывают все больше и больше внимания – это очевидно. Они выпускают очень неплохие смартфоны в среднем ценовом сегменте, который сегодня наиболее востребован. Количество моделей закрывает все потребности покупателей, поэтому шансов увернуться от китайского смартфона сегодня все меньше», - подытожил Петухов.
Ранее стало известно, что Samsung сохранил лидерство на рынке смартфонов, продав за последние 10 лет рекордные 2,9 млрд устройств. Об этом свидетельствуют данные аналитической фирмы AltIndex, пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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