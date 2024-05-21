«Нечистая статистика»: Почему китайские смартфоны все еще имеют конкурентов

«В таких исследованиях всегда важны источники, из которых берется информация. Когда мы говорим про подобные анализы, как правило, это ритейл, параллельный импорт или другие площадки, которые продают эти устройства. А сегодня большая доля айфонов это, конечно же, не ритейл в чистом виде. Потому что цена там зачастую на 15-20% больше, чем на "сером" рынке, либо на площадках вроде «Авито». Поэтому говорить о том, что айфон совсем перестали покупать – некорректно. Многие сейчас перешли на механизм, когда айфон покупается в поездках. Сегодня самый популярный из маршрутов это, конечно, Дубай», - пояснил Петухов.

По мнению блогера, корейские марки тоже сохраняют свою востребованность на рынке наравне с китайскими. Это происходит в первую очередь из-за комфортной цены для покупателя.

«Тоже самое касается и Samsung, его тоже активно берут. Если это флагманские модели, цена вопроса может достигать 30-40 тысяч рублей, что достаточно существенно, поэтому люди идут приобретать их в официальных магазинах и на маркетплейсах. Как правило, такие покупки не идут в зачет в подобных анализах. Наиболее популярный сегодня сегмент - это порядка 20-30 тысяч рублей. Например, самый продаваемый Samsung – это Galaxy A15 5G, версия стоит 13-14 тысяч рублей. Поэтому Samsung на глобальном рынке продает больше всего смартфонов именно такой ценовой категории», - рассказал Wylsacom.