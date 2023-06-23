«Нечем заняться?»: Бизнес выступил против запрета цветных пластиковых бутылок

Запрет цветных пластиковых бутылок приведет к неудобству и затратам для бизнеса, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН. По ее словам, для того, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо хотя бы разработать технологическую карту.

Накануне Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что цветные пластиковые бутылки могут запретить в России с 2024 года. Отмечается, что для начала предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета, отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, нужна постепенность изменений, чтобы в стране появились все необходимые мощности. Янина Гришина инициативу не поддержала.