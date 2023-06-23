«Нечем заняться?»: Бизнес выступил против запрета цветных пластиковых бутылок
Изменение цвета бутылок не окажет существенного влияния на экологию, а бизнесу принесет лишь проблемы, отметила в эфире НСН Янина Гришина.
Запрет цветных пластиковых бутылок приведет к неудобству и затратам для бизнеса, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН. По ее словам, для того, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо хотя бы разработать технологическую карту.
Накануне Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что цветные пластиковые бутылки могут запретить в России с 2024 года. Отмечается, что для начала предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета, отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, нужна постепенность изменений, чтобы в стране появились все необходимые мощности. Янина Гришина инициативу не поддержала.
«Любое видоизменение несет за собой изменение логистики, цепочек, применение каких-то других химических элементов. Люди, которые сидят за рабочими столами, тяжелее ручки ничего не поднимают и очень радеют за природу… Прежде чем принять какое-то решение, сделали бы технологическую карту, как это реализовать в России. Любое производство имеет четкие технологические параметры. Любое изменение несет определенное неудобство и затраты. Не думаю, что изменение цвета бутылки существенно влияет на нашу экологию. У нас нечем заняться, кроме как заставлять бизнес менять цвет бутылок?», - сказала Гришина.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться, сообщает «Радиоточка НСН».
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